«Restituisci la caparra»: agente immobiliare rapinato con una pistola

Lunedì si è presentato al commissariato di Marghera: «Sono stato rapinato», ha detto un agente immobiliare agli agenti che hanno avviato un'indagine e a distanza di pochissimi giorni sono riusciti a identificare e a mettere in stato di fermo il rapinatore: un 26enne albanese. La sua fidanzata, 31enne romena, è stata invece denunciata.

Tutto è cominciato qualche giorno prima, quando la coppia ha contattato l'uomo, titolare di un'agenzia a Zelarino, per prendere una casa in affitto. L'agente ha mostrato loro un appartamento e ha ricevuto una caparra di 900 euro. I due, però, più tardi sono venuti a conoscenza che sull'uomo è in corso un'indagine, visto che alcuni clienti si sono rivolti ai carabinieri denunciando di essere stati truffati. Così lo hanno contattato e, con messaggi intimidatori, gli hanno chiesto la restituzione del denaro.

Lui, trovandosi fuori città, ha preso tempo. Successivamente, è stato contattato da un uomo di origini bengalesi, che poi si è scoperto essere un amico della coppia, che gli ha chiesto un appuntamento. All'incontro, però, si è presentato il 26enne che ha estratto una pistola di metallo a salve senza tappo rosso e si è fatto consegnare i 900 euro della caparra prima di fuggire. Gli agenti del commissariato lo hanno rintracciato nell'appartamento che condivide con la fidanzata, dove hanno trovato l'arma, una scatola con 45 cartucce a salve e dei contanti. Il giovane è stato sottoposto a fermo e la compagna denunciata.