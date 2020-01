Ladri in fuga sui tetti, braccati con l'elicottero e catturati

Due ladri sono stati catturati in tarda mattinata dalla polizia subito dopo aver messo a segno un colpo nel negozio C&C Informatica, in viale Garibaldi, nel centro di Mestre. I due sono riusciti a impossessarsi di un paio di smartphone dagli scaffali e, scoperti dalla titolare, l'hanno spintonata per riuscire ad allontanarsi. Subito braccati dalle volanti, hanno cercato la fuga arrampicandosi su un'impalcatura esterna, raggiungendo il tetto.

Elicottero a Mestre, ladri presi

A quel punto è stato fatto intervenire anche l'elicottero, che ha permesso di monitorare dall'alto gli spostamenti dei fuggitivi. Finché i due, costretti a scendere in strada, sono stati catturati dalle pattuglie. Per loro si configurerà probabilmente il reato di rapina impropria, dal momento che hanno aggredito la negoziante.

Congratulazioni del questore

L'episodio è avvenuto poco fa e le operazioni sono ancora in corso. Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, si è subito complimentato con gli operatori per il successo dell'intervento: «L'arrivo dell'elicottero, i rapinatori intercettati su un tetto, l'inseguimento nei parcheggi: sono stati momenti emozionanti, ero in sala operativa e al momento della cattura c'è stato un applauso», ha detto.