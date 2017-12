Appello sui social di una mamma: "Emanuele è scomparso da Mestre dal giorno di Natale"

"Mi ha scritto di stare bene, ma non vuole dire dove si trovi. Io credo che sia ospitato a Trieste, perché è la sua città". Da giovedì è diventato virale l'appello di una mamma giuliana che ha chiesto aiuto su Facebook per rintracciare il figlio sedicenne che, il giorno di Natale, è sparito nel nulla mentre si trovava a Mestre. Si è allontanato dalla zona del Terraglio, non distante dalla strada della Motorizzazione civile.

"Quando era giunto nella vostra città indossava un giubbotto nero e delle scarpe da ginnastica bianche - spiega la donna, comprensibilmente preoccupata - è in possesso di un cellulare ma senza la Sim. Ho saputo della sua scomparsa il 26 dicembre, gli ho scritto e lui mi ha risposto di stare bene". Nessun dubbio sul fatto che E. G. si sia allontanato volontariamente: "Oggi (giovedì, ndr) mi ha scritto su Whatsapp forse collegandosi a qualche wifi - continua la madre - ma ancora una volta non mi ha detto dove si trova. Chiunque lo veda o lo abbia visto si metta in contatto in privato con la madre, Ketty Sacsida, o con le forze dell'ordine".

La risposta del minore

Nel tardo pomeriggio il 16enne ha battuto un colpo sui social network, dichiarando su Facebook: "Voi non sapete e non potete giudicare e vi assicuro che sto meglio adesso che in quella gabbia". A quanto pare si trova in buone dunque in buone condizioni, anche se non ha denotato alcune volontà di tornare sui propri passi.