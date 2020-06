Ragazzo trovato morto in un parcheggio a Mestre: sospetta overdose

Un ragazzo è stato trovato morto giovedì mattina in un parcheggio nelle vicinanze del sottopasso di via Ca' Marcello, a Mestre. Purtroppo, nonostante l'intervento dei soccorritori del Suem non c'è stato niente da fare. Al momento del ritrovamento, il cuore del giovane aveva già smesso di battere.

Dai primi accertamenti della polizia, che ha eseguito un sopralluogo, si sospetta che la causa del decesso possa essere un'overdose. Sarà un'eventuale autopsia, che sarà disposta dalla procura, a confermare questa ipotesi e a chiarire se e quali sostanze abbia assunto il ragazzo.