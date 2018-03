Il rimpianto dopo la tragedia della Tangenziale: "Tutti l'hanno vista, nessuno che l'ha fermata"

"Mi dispiace di non essere riuscita ad avvertire qualcuno". Il giorno dopo la tragedia in Tangenziale è il momento del rimpianto per una giovane vita volata via troppo presto. Forse un gesto estremo, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Si tratta della diciottenne mestrina che venerdì sera è stata travolta in pieno mentre camminava in Tangenziale, perdendo la vita. In tanti l'hanno vista vagare con lo sguardo perso, senza meta. Fino al tragico epilogo: "Alle 19.40 circa l'ho vista a piedi in Tangenziale che prendeva lo svincolo per Padova dalla rotonda di Marghera - dichiara un testimone - era sul ciglio della strada, vestita di nero. Volevo chiamare la polizia ma in quel momento si era scaricato il cellulare. Mamma mia, mi dispiace".

Numerose segnalazioni alle forze dell'ordine

Diverse le segnalazioni a 118 e forze dell'ordine: gli agenti si sono mobilitati per cercare la giovane, ma tutto si è rivelato inutile: "Anch'io l'ho vista nella rotonda di Marghera, era molto confusa", sottolinea un lettore. Fino ad arrivare al tragico tentativo di attraversamento della Tangenziale, con l'investimento da parte di un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Un pirata della strada, consapevole o meno lo stabiliranno le indagini che sta conducendo la polizia stradale, anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza di Cav.

"Tutti l'hanno vista, nessuno l'ha fermata"

"Ho visto mentre attraversava - racconta Irene - Ho rischiato anch'io di investirla. Si è messa ad attraversare la rotonda di Marghera senza guardare, in modo a dir poco pericoloso. I camion hanno frenato e c'è stato il panico. Non so se fosse 'lucida', secondo me non lo era. Era inevitabile che qualcuno la investisse". Il cordoglio si è allargato a macchia d'olio nei minuti successivi all'investimento mortale, inducendo Isabella a sbottare: "Tutti che l'hanno vista e nessuno si è fermato per capire cosa le stesse accadendo, non ho parole".