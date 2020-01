Il questore Masciopinto in visita alla carrozzeria derubata 14 volte | VIDEO

Quattordici furti in totale, tanti danni e un forte senso di amarezza. Il questore Maurizio Masciopinto è andato di persona in visita alla auto carrozzeria Moderna, in via Giustizia, per esprimere solidarietà al titolare Paolo Favaretto e assicurare: «Siamo pancia a terra impegnati per individuare i reponsabili». Anche da parte della proprietà c'è stato un investimento per la sicurezza, con l'installazione di nuove telecamere.