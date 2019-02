Inseguimento e arresto: trovato con tre etti di hashish

Un 33enne mestrino è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso sabato durante un servizio antidroga effettuato dagli agenti del Servizio sicurezza urbana nel quartiere Santa Barbara a Mestre: nella zona, infatti, era stata segnalata da qualche tempo la presenza di persone sospette.

Alla vista degli agenti il pusher si è allontanato velocemente e, quando gli è stato intimato l'alt, si è messo a correre lungo via Calucci. Gli uomini in divisa lo hanno inseguito sia a piedi che con le auto di servizio, riuscendo a bloccarlo poco dopo. Nel frattempo lui aveva tentato di liberarsi di un involucro che è stato recuperato e che conteneva un panetto di hashish del peso di un etto. L'operazione è proseguita nell'abitazione dello spacciatore, a poche centinaia di metri di distanza: lì, all'interno del garage, sono stati trovati altri due etti della stessa sostanza, oltre ad alcuni spinelli e 250 euro in contanti. Il tutto è finito sotto sequestro, mentre il pusher è stato processato stamattina e condannato a un anno di reclusione e 3mila euro di multa.