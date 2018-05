Spaccio davanti ai finanzieri, inseguimento a piedi a Mestre: 18enne finisce in arresto

I baschi verdi hanno arrestato venerdì un ragazzo appena maggiorenne, originario del Gambia, per il reato di spaccio. La scena si è svolta in via Aleardi, a Mestre, nelle vicinanze di due pattuglie della guardia di finanza: il pusher e l'acquirente si sono scambiati qualcosa e poi, accortisi della presenza dei militari, sono fuggiti in direzioni opposte. È quindi scattato l’inseguimento a piedi, durato pochi metri: entrambi sono stati intercettati e accerchiati dagli uomini in divisa.

Arresto

Il cliente ha dichiarato di aver appena acquistato dall’altro un grammo di maria, mentre l'altro è stato trovato in possesso, all’interno del suo zainetto, di 17 dosi di marjuana confezionate in bustine di plastica trasparente, oltre a un migliaio di bustine di plastica. A quel punto lo spacciatore è stato dichiarato in arresto, quindi processato per direttissima, patteggiando 8 mesi di reclusione e mille euro di multa. Nella stessa giornata i finanzieri hanno anche denunciato a piede libero un uomo della Guinea trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana.