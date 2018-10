Pubbliche le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di 32 alloggi in campo dei Sassi

Sono state pubblicate lunedì le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di 32 alloggi, di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, in campo dei Sassi, di via Fornace a Mestre: 26 destinati a persone anziane fragili e 6 destinati a persone disabili.

I criteri

Le graduatorie provvisorie saranno scaricabili dal sito del Comune di Venezia alla pagina https://www.comune.venezia.it/node/14784 e, per esigenze di tutela e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Ue e dalla deliberazione della giunta comunale, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali, saranno redatte ognuna in 2 versioni, una in ordine progressivo di protocollo generale di presentazione della domanda online (o presso gli uffici), e una in ordine di punteggio per ogni bando di concorso, nella quale i nominativi con medesimo punteggio saranno ordinati con il seguente criterio: età anagrafica prediligendo il più anziano, se ulteriore pareggio verrà eseguito sorteggio informatico.

Ricorsi e informazioni

Il ricorso potrà essere presentato dalle 9 del 22 ottobre alle 13 del 20 novembre, utilizzando il modulo e seguendo la procedura online collegandosi a: https://portale.comune.venezia.it/bandi/accedi, previa registrazione a https://www.cittadinanzadigitale.it, seguendo le istruzioni per la compilazione e dovrà essere intestato al richiedente che ha presentato la domanda. In alternativa il modulo per i ricorsi potrà essere compilato rivolgendosi agli uffici del Comune di Venezia, servizi per la Residenza, Santa Croce 353, Venezia. Lo sportello sarà attivo nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. In questo caso il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento telefonico, munito di valido documento d’identità e del codice fiscale. In caso di persona delegata, questa dovrà presentarsi con delega scritta, munito di proprio valido documento d’identità, una fotocopia non autenticata del documento di identità e del codice fiscale della persona interessata che intende partecipare.

Per appuntamenti e/o informazioni, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 11, il numero telefonico del Comune di Venezia da chiamare è: 041 2201342. In ogni caso, informazioni utili saranno reperibili sul sito del settore http://www.comune.venezia.it/it/node/14784