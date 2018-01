"Anche noi contro questo degrado": uniti per dire 'stop' allo spaccio in zona stazione VIDEO

Iniziativa durata un paio d'ore giovedì pomeriggio a Mestre. "Non ci sta bene questa situazione - dichiarano i negozianti della zona, molti dei quali stranieri - Chiudiamo e manifestiamo, facciamo vedere che anche noi siamo contro questo degrado". Un altro partecipante spiega: "Chiediamo il diritto a una vita serena per le nostre famiglie. Non è razzismo. La sicurezza è importante". Presente anche Luigi Corò, del comitato Cmp, che insiste sulla necessità di adottare la misura del daspo urbano per debellare il problema dello spaccio: "Mi appello al sindaco - ribadisce - L'unica strada è allontanare fisicamente queste persone dalla zona con il daspo urbano"