Lite nel locale con la barista, la minaccia con una cartuccia per fucili da caccia: denunciata

L'allerta è stata lanciata dagli agenti della Municipale alla polizia. Nella serata di giovedì, infatti, una donna moldava di 45 anni, senza fissa dimora, si è resa protagonista di una lite all'interno di una bar di via Allegri a Mestre. Visibilmente su di giri, ha cominciato a litigare con la barista, giungendo al punto di minacciarla: ad un certo punto, infatti, avrebbe fatto intravedere un proiettile di fucile stretto nel pugno.

Un proiettile calibro 12

Quando gli agenti delle volanti sono giunto in loco, la donna è apparsa in stato confusionale, e non ha fatto nulla per opporre resistenza agli uomini in divisa. Ha infatti consegnato spontaneamente la cartuccia calibro 12 per fucile da caccia, giustificandone il possesso poiché le era stata regalata poco prima dal proprio datore di lavoro.

Denunciata

La donna è stata quindi condotta dagli agenti di polizia nel commissariato di zona, dove dopo gli accertamenti di rito è stata denunciata a piede libero per il reato di detenzione abusiva di armi.