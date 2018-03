Pittura cinese, marzo donna e un nuovo libro: gli eventi del negozio che rivitalizza via Piave

Rilancio del quartiere attraverso eventi culturali e appuntamenti. Anche in marzo il gruppo di lavoro Via Piave presenta il suo calendario di iniziative, in partenza già da sabato 3. Si inizia con una mostra di pittura, grafica e scultura organizzata da giovani studenti cinesi, poi si prosegue con gli incontri di marzo donna e la presentazione di un libro di Riccardo Dri. "Vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita e del benessere sociale - ricorda l'associazione, che opera nel Negozio Piave 67 - trasformando idee in progetti concreti di valore culturale".

Il programma

Sabato 3 marzo - domenica 18 marzo 2018

Mostra - "Quando sei giovane...”

MOSTRA DI PITTURA, GRAFICA E SCULTURA DI STUDENTI CINESI:

CAI YU • PAN SITONG • SONG JIAXI•CAO SHU • GUAN BOWEN • TUERGENG TUERXUN • PENG SIYANG

INAUGURAZIONE SABATO 3 MARZO ORE 18.00

ORARIO DI APERTURA DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 16.00-18.00

SABATO E DOMENICA ORE 10.00-12.00 E 16.00-18.00

Presentazione a cura di Paolo Zara Lorio

--

Mercoledì 7 marzo 2018

Conferenza - MARZO DONNA: "Che GENERE di stereotipi?"

Relatori Silvia Favaretto (insegnante e presidente “Progetto 7 lune”) e Davide Carnemolla (educatore e socio Uaar).

Maschilismo, bullismo, discriminazioni e violenze di genere non nascono dal nulla e non sono frutto di "follia": sono la diretta conseguenza di una società che trasmette e tramanda stereotipi e ruoli di genere che divengono catene e che sviliscono e stigmatizzano soprattutto le donne. E’ infatti desolante la panoramica sulla pubblicità, articoli, prodotti commerciali e linguaggi sessisti con effetti negativi sulle nuove generazioni.

La Mostra "La rotta delle sirene", di Silvia Favaretto, con opere con prospettiva originale e poco conformista sulle donne sarà giusta cornice all’evento.

--

Sabato 17 marzo

Presentazione libro Riccardo Dri - Dallo Speculum alle Aenigmate

Presentazione e discussione del volume "Dallo Speculum alle Aenigmate", di Riccardo Dri. Filosofia e psicoanalisi intorno all'enigma della femminilità.

Negozio Piave 67: via Piave 67, Mestre

Per informazioni e contatti:

· sito: www.gruppodilavoroviapiave.it

· email: gdlpiave@gmail.com

· Tel.: 328 8623 273 (Fabrizio Preo)