Concessionaria in via Martiri, Scano attacca: "Un errore edificare anziché riqualificare"

Il progetto urbanistico autorizzato dall'amministrazione in via Martiri a Mestre è considerato "sbagliato" dal consigliere M5S Davide Scano, che attacca il sindaco Luigi Brugnaro: "Anziché recuperare aree con destinazione produttiva già esistenti e abbandonate, il Comune permette nuove costruzioni. Ci sono spazi in via Fratelli Bandiera e anche nella stessa via Martiri che potrebbero essere rivalorizzati. Urbanizzare ulteriormente è un errore, specialmente a ridosso di un'arteria e di un incrocio, quello con via Porto di Cavegnago, che sono già pericolosi e oggetto di intervento da parte di Veneto Strade. La nuova intersezione sorgerà ad appena 35 metri".

"Un altro capannone in mano agli sbandati"

E non è il solo problema evidenziato dal consigliere dell'opposizione: "Con la nuova lottizzazione - osserva - il concessionario si sposta, lasciando un nuovo buco urbano. Così ci sarà un ennesimo capannone vuoto, che verrà inevitabilmente occupato dagli sbandati come tanti altri". Oltre, appunto, alla questione ambientale: "Mestre ha già sofferto per gli allagamenti: deve essere riqualificata, vanno recuperati gli spazi esistenti e non occupate nuove aree agricole. Ci chiediamo: ma allora l'assessore all'Urbanistica a cosa serve?"