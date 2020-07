Principio d'incendio in un'azienda di prodotti chimici

Principio d'incendio ieri sera in una azienda di prodotti chimici industriali. È successo poco prima delle 21 in via Borgo Pezzana a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due autopompe, autobotte, autoscala e 14 operatori. Nessuna persona è rimasta ferita nel corso del rogo.

L'intervento dei soccorsi

I pompieri sono entrati nei capannoni da cui fuoriusciva fumo con gli autorespiratori e in breve hanno individuato l'origine delle fiamme in un muletto. Le fiamme sono state subito circoscritte, ma il fumo ha completamente invaso i locali interni dell'azienda. Sono state necessarie circa due ore e mezza per evacuare i fumi e completare l'aerazione. Ancora al vaglio le cause che avrebbero causato le fiamme.