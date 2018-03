Il Grest 2018 si fa tecnologico: Jump, l'app per scaricare audio e video del centro estivo

Grest 2018 con la nuova app “Jump”. Mercoledì mattina, nella sala riunioni di Villa Querini a Mestre, l’assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini ha aperto la conferenza stampa di presentazione del progetto, che vedrà la collaborazione tra Comune di Venezia, Diocesi e associazioni locali aderenti al progetto. "Dobbiamo ringraziare i giovani della nostra città - ha esordito Venturini - perché sono impegnati su tanti fronti ed è giusto mettere in evidenza quanto di buono viene fatto. In questo caso il mio ringraziamento va soprattutto ai tanti animatori del grest perché senza di loro questo progetto non avrebbe il grosso successo che ha. Anche per questo, da parte dell’Amministrazione comunale, va il giusto riconoscimento a questa attività".

L'app copn video e canzoni del grest

Quest’anno per i ragazzi del grest ci sarà una novità, ovvero “Jump”, un’app gratuita che contiene i video e le canzoni del centro estivo, pensata dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Venezia. L’app sostituisce il sussidio che in passato veniva consegnato agli animatori: "Questo per noi è molto importante - spiega don Fabio - perché possiamo raggiungere in modo capillare tutti, anche i genitori, coinvolgendoli nelle attività e nei contenuti del Grest". Saranno impegnate circa un centinaio di parrocchie, con il coinvolgimento di 5mila ragazzi tra i 6 ed i 13 anni e un migliaio tra i 14 ed i 19 anni che svolgeranno il ruolo di animatori.

Ventimila euro dal Comune

"Questo progetto - ha concluso Venturini - nasce dal mondo cattolico, ma deve essere visto come un'ulteriore opportunità che viene offerta alla città, e non certo come un'iniziativa antagonista ai Centri estivi organizzati dal Comune, in quanto riempie un vuoto che comunque ci sarebbe. Ecco perché abbiamo deciso di rinnovare il contributo dello scorso anno, 20mila euro, e di offrire collaborazione per la buona riuscita della manifestazione, come ad esempio la possibilità, per i bambini con disabilità, di avere, in continuità con l’attività scolastica, un accompagnatore".