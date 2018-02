Amata da locali e "foresti", l'hostaria Vite Rossa di Mestre premiata da Confcommercio

Dal 1997 i fratelli Zanetti, miranesi, accolgono i propri clienti in un tipico bacaro veneto, dove a farla da padrona è la tradizione del cicheto veneziano, sia di carne che di pesce. È l'hostaria Vite Rossa, in via Bembo a Mestre, locale che negli ultimi anni è diventato uno dei più quotati su Tripadvisor, apprezzato anche fuori città per le sue tradizioni culinarie legate al territorio, incensato da mestrini, veneziani e turisti, anche stranieri.

"Passione e professionalità"

Un ulteriore riconoscimento è arrivato martedì pomeriggio: il presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo, con la direttrice Tiziana Molinari e altri rappresentanti dell’associazione, hanno consegnato una targa a Luca e Fabrizio, gestori dell'osteria, per i loro vent'anni di attività. La cerimonia si è svolta a Mirano, nella sede dell’associazione in via Firenze. Si legge nell'insegna: “Per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrata in 20 anni di attività”.

"Punto di riferimento"

Nel consegnare il premio, Gallo ha ricordato come "sia il giusto riconoscimento all’impegno che da vent’anni fa di questa attività un punto di riferimento ‘cult’ per una piazza difficile come quella di Mestre”. Alla consegna della targa hanno partecipato anche il vicepresidente nazionale della categoria panificatori Massimo Gorghetto e il presidente di Confcommercio Cavarzere e Cona Edoardo Beltrame. Il locale ha festeggiato il prestigioso traguardo lo scorso novembre con i propri clienti.