Ciclabile tra riviera Marco Polo e via Poerio con aree sosta bici e marciapiedi

Approvati in giunta i lavori di completamento della rete ciclabile tra riviera Marco Polo e via Poerio. Un investimento da 1,2 milioni di euro. Due delibere riguardano il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica per il completamento degli interventi all'interno del nodo intermodale di piazzale Cialdini a Mestre.

Lavori «strategici» per proseguire nel completamento della parte di pista che collega i quartieri di Carpenedo-Bissuola con il centro città. Si tratta di un primo progetto, del valore di 850 mila euro che garantisce «un’alternativa sicura, comoda, e rapida per bypassare il ponte di Via Colombo (oggi uno dei punti più pericolosi di tutta la viabilità mestrina per le biciclette)», spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Grancesca Zaccariotto. La seconda delibera riguarda il collegamento ciclabile tra la pista appena realizzata dal Consorzio di Bonifica sull’argine sud dell’Osellino (in prossimità del nuovo mercato fisso) e la pista che da riviera Marco Polo arriva a piazzale Cialdini. Un piano finanziato con ulteriori 350 mila euro. «Realizzeremo una passerella ciclopedonale sul canale Osellino - dice l'assessore - tra riviera Marco Polo e riviera Coronelli, lunga circa 23 metri e larga 4 metri, che potrà essere percorsa in sicurezza da bici e pedoni senza ostacolarsi. Una struttura dalle fattezze ricercate per un risultato estetico pregevole».

Il secondo progetto prevede la riqualificazione urbana dell'area compresa tra via Giardino e via Pio X dove verranno realizzati altri 75 metri di pista ciclabile (per arrivare a Cialdini), nuova pavimentazione e nuovi elementi di arredo urbano. Infine ci sarà il rifacimento delle opere di consolidamento delle due sponde del canale Osellino in prossimità del nuovo ponte ciclopedonale attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Con il secondo progetto si crea il collegamento ciclabile tra la pista di riviera Marco Polo e la pista di via Poerio (davanti al centro Le Barche). Previste nuove aree di sosta bici in prossimità dei negozi di via San Pio X e diversi interventi di riqualificazione urbana nell’intorno del canale Osellino in prossimità dell’inizio dei portici di via Pio X come nuove aiuole, nuove sedute in pietra, nuova illuminazione, nuovi parapetti sulle zone pedonali di affaccio al canale stesso. Infine si procederà con il rifacimento dei marciapiedi.