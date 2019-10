La piazzetta vicino al Toniolo intitolata al grande musicista veneziano Malipiero

La piazzetta vicino al teatro Toniolo di Mestre sarà intitolata al grande musicista veneziano Gian Francesco Malipiero. La proposta dell'assessore alla Toponomastica Paola Mar è stata approvata dalla giunta comunale, riunitasi oggi, 15 ottobre, in via Palazzo a Mestre.

Malipiero, musicista veneziano

Malipiero, musicista nato a Venezia il 18 marzo 1882, per 91 anni ha caratterizzato il suo linguaggio musicale con un’estrema libertà formale. Un innovatore, capace di sperimentare e di reinventare il proprio stile con il passare degli anni. Un artista che, nonostante il suo isolamento artistico, ebbe contatti con i massimi compositori del ‘900, da Stravinskij a Bloch, da Ives a Dallapiccola che lo riconobbe come maggior genio musicale dopo la morte di Giuseppe Verdi. «Quando si è presentata la giusta occasione per intitolare un importante luogo della città a un personaggio di rilievo della storia veneziana - ha commentato Mar - il sindaco Luigi Brugnaro non ha avuto alcun dubbio nell’avanzare la candidatura di Gian Francesco Malipiero per quello spazio contiguo al più importante teatro di Mestre».