La piazzetta del quartiere Pertini intitolata a Alda Merini

La piazzetta centrale del quartiere Pertini di Mestre sarà intitolata a Alda Merini. La proposta dell'assessore alla Toponomastica Paola mar è stata approvata quest'oggi dalla giunta, riunitasi a Ca' Farsetti. Nello specifico, l'area compresa tra via Guido Carrer e via Aldo Camporese prenderà il nome completo di "Piazzetta Alda Merini - 21.03.1931/01.11.2009 - poetessa".

Nome scelto dai cittadini

«L’intitolazione a una delle più apprezzate poetesse italiane del secolo scorso - ha commentato Mar - non solo rientra in quel progetto di dare lustro alle donne che con il loro lavoro e la loro art hanno reso grande il nostro Paese e la nostra città, ma, specificatamente in questo caso, è la dimostrazione di quanto questa amministrazione voglia condividere con le comunità che vivono nei nostri quartieri queste scelte. Sono stati infatti proprio gli abitanti del rione, riuniti in assemblea pubblica, a suggerire il nome della Merini per la propria piazzetta».