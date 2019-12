Inverno alle porte, in città scatta il piano contro l'emergenza freddo

È scattato ieri, domenica primo dicembre, il dispositivo di accoglienza notturna invernale contro l'emergenza freddo, finanziato con i fondi europei del Progetto Pon Metro Città Metropolitane 2014-2020. Il progetto è destinato all'inclusione sociale dei senza dimora. Per il terzo anno consecutivo, fino al 10 marzo 2020, l’Ati (Associazione temporanea di impresa) costituita da Fondazione Casa dell’Ospitalità e Cooperativa Coges Don Lorenzo Milani, sarà presente e attiva sul territorio.

Posti letto

Il dispositivo prevede un potenziamento di almeno 35 posti letto nella sede della Casa dell’Ospitalità di Mestre e un incremento del lavoro di strada per i 100 giorni più freddi dell’anno, a tutela delle persone senza dimora. Due dei posti aggiuntivi previsti saranno destinati a persone valutate in situazione critica dall’Unità di strada o a particolari situazioni di emergenza. È previsto un ulteriore potenziamento dei posti letto, su indicazione dell’Amministrazione comunale, se dovessero verificarsi particolari condizioni climatiche avverse oppure in presenza di particolari situazioni.

Sportello

Lo sportello di registrazione per richiedere il posto letto sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 nella Casa dell’Ospitalità in via Santa Maria dei Battuti 1d. Al termine della registrazione verrà fornita immediata risposta sull’accoglienza, a partire dalla sera stessa e per un periodo di due notti consecutive con la possibilità, terminato questo lasso di tempo, di ripresentarsi allo sportello di registrazione e concorrere per un’ulteriore successiva ospitalità.

Condizioni di salute

Il lavoro dell’unità di strada continuativa, composta da un’equipe multidisciplinare e impegnata tutto l’anno sulle strade cittadine, verrà rafforzato con la collaborazione di un’unità di strada dedicata al periodo di emergenza freddo, allo scopo di contattare l'utenza marginale, soddisfare i bisogni primari (distribuzione di generi di conforto, coperte, kit scaldacorpo e biancheria intima), monitorare le condizioni di salute, fornire informazioni. L’unità di strada, da dicembre a marzo, incrementerà la propria presenza sul territorio tutti i giorni dalle 19 alle 22 e poter intervenire in caso di emergenza. Sono previste azioni sia in terraferma che in centro storico.

Numeri utili e coperte

Il numero verde 800 589 266, attivo 24 ore su 24, rappresenta uno strumento utile, soprattutto se legato all’operatività di strada, per ricevere le segnalazioni di eventuali situazioni di difficoltà da parte dei servizi, della cittadinanza e delle stesse persone senza dimora. «Desidero ringraziare tutti gli operatori che da oggi, e per i prossimi 100 giorni, saranno in strada e in struttura per assistere e aiutare le persone. Invito i cittadini a utilizzare il numero verde per segnalare eventuali situazioni di bisogno e per chiedere l’intervento della nostra unità di strada», afferma l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini. Dal 9 al 13 dicembre, durante gli allenamenti della prima squadra del Venezia al Taliercio, tutti coloro che porteranno una coperta in dono, riceveranno un ingresso gratuito per il settore di curva o distinti valido per la partita contro lo Spezia Calcio in programma il 14 dicembre prossimo. L'Umana Reyer, invece, nel mese di gennaio, predisporrà un banchetto di raccolta durante il Reyer Day del 19 gennaio. Chiunque avesse coperte da donare può contattare il numero 041/958409 o può consegnarle direttamente ai punti di raccolta individuati nel territorio.