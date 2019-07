Aggressione ai militanti di Forza Nuova: denunciati 13 appartenenti ai centri sociali

Quello che avevano messo in atto era un vero e proprio raid punitivo. Li avevano seguiti e poi, quando si stavano dividendo per tornare a casa, li avevano aggrediti a suon di calci e pugni e utilizzando anche dei bastoni. I carabinieri del nucleo informativo di Venezia e della compagnia di Mestre hanno chiuso il cerchio sul pestaggio ai danni di alcuni esponenti di Forza Nuova avvenuto lo scorso 22 gennaio in piazzale Cialdini a Mestre. I responsabili sono tredici «antagonisti», appartenenti ai centri sociali secondo gli investigatori. Tutti sono stati denunciati.

Le vittime stavano compiendo le cosiddette passeggiate della sicurezza. Dalle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a ricostruire ogni attimo dell'aggressione. Gli antagonisti, dopo aver pedinato gli attivisti di Forza Nuova, li hanno avvicinati nel piazzale in cui erano parcheggiate le loro auto. Dopo l'imboscata in due, tra cui il responsabile provinciale del partito, erano finiti all'ospedale. Tra i tredici denunciati c'è anche l'attivista veneziano finito nei guai nei giorni scorsi durante un'operazione della Digos sui disordini del G7 dell'economia a Torino, che era stato raggiunto dall'obbligo di firma.