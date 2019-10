Due ragazzi pestati in centro a Mestre

Due ragazzi di nazionalità straniera sono finiti all'ospedale per le conseguenze di un pestaggio di cui sono stati vittime nella serata di sabato, a Mestre. Un video pubblicato dal Gazzettino immortala i momenti salienti dell'aggressione: un giovane, già a terra, viene preso con violenza a calci e pugni da un altro, mentre altri due stanno nelle immediate vicinanze. Si sentono le voci di altre persone, ma apparentemente nessuno interviene in difesa delle vittime.

Indagini

Il tutto è avvenuto in pieno centro, in via Poerio. In seguito al pestaggio i due ragazzi sono stati portati all'ospedale di Mestre per le cure del caso. Si tratta di un pakistano di 25 anni e di un afgano di 26: hanno riportato contusioni varie e piccole fratture, compatibili con i pugni e i calci ricevuti, e sono stati dimessi nella giornata di domenica. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l'accaduto e identificare gli autori dell'aggressione.