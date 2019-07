Perso il carico di fieno dal mezzo: chiuso il passante

Il passante di Mestre è stato chiuso oggi, martedì 23 luglio, verso le 19.40 in direzione Trieste a causa della perdita di carico di un mezzo pesante adibito al trasporto di balle di fieno.

Code e deviazioni

Il mezzo ha perso il carico in strada, appena imboccato il passante, poco dopo il bivio con la A57. Non risultano persone ferite, né altri veicoli coinvolti. Il traffico diretto a Trieste è stato indirizzato verso la tangenziale. Si sono formati diversi chilometri di coda in direzione Venezia, in diminuzione dopo le 21. Rallentamenti anche in direzione Mirano per una corsia occupata dal materiale.

Scoppio dello pneumatico

E’ stato provocato probabilmente dallo scoppio di uno penumatico lo sbandamento che ha provocato la perdita del fieno dall'autotreno Verso le 21 il passante risulta chiuso in direzione Trieste, e il traffico viene reindirizzato lungo la tangenziale. Chiuso anche lo svincolo che dal passante immette in A57 direzione Venezia, mentre in carreggiata ovest della A4 (direzione Mirano) il traffico è rallentato a causa della chiusura della corsia di sorpasso in prossimità dell’incidente, anch’essa interessata dalla perdita di carico.

Sgombero e ripristino

Sul posto operano, oltre alle pattuglie della polizia stradale, i mezzi degli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete con il coordinatore alla viabilità in loco, in contatto con il centro operativo di Mestre della società, oltre a una ditta d’appoggio incaricata di posizionare il cantiere. Le operazioni di sgombero e pulizia della carreggiata si protrarranno probabilmente nella serata di oggi.