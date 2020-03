Arrivano i primi pazienti Covid-19 a Villa Salus

I primi 4 pazienti Covid-19 arrivano oggi mercoledì 18 marzo a Villa Salus, trasferiti dall’ospedale dell’Angelo di Mestre. Vengono accolti al terzo piano, nel reparto di Medicina che con un lavoro senza sosta è stato attrezzato a Malattie infettive. I pazienti accedono all’ospedale attraverso un percorso dedicato, con le massime misure di sicurezza anti contagio. Al fine di garantire la tutela della salute di tutti, la direzione dell’ospedale ha predisposto, inoltre, la realizzazione di un’apposita “area filtro” di ingresso al reparto. Per gli operatori sanitari vengono adottati tutti i dispositivi e le misure di protezione previsti dalla normativa.

Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Tuttavia, al fine di mantenere un contatto con la famiglia, l’ospedale mette a disposizione una telefonata nella fascia oraria pomeridiana tra le 14 e le 15, previa indicazione ai referenti del reparto di un solo congiunto di riferimento da chiamare ogni giorno. Il direttore vicario di Villa Salus Mario Bassano sottolinea lo straordinario impegno profuso da tutto il personale. La situazione, come si comprende, è assolutamente in evoluzione e viene monitorata giorno per giorno in stretta collaborazione con la direzione generale dell’Ulss3.