La polizia festeggia in via Piave, questore: "Quartiere tornato alla normalità"

“Abbiamo scelto questa chiesa come un simbolo della grande attenzione verso questa città, verso questo quartiere che per molto tempo ha sofferto, sopportando una situazione a volte insostenibile”. Sono le parole del questore di Venezia, Vito Danilo Gagliardi, intervenuto venerdì mattina alla celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, durante la messa nella chiesa Beata Vergine di Lourdes a Mestre, nel quartiere Piave. Una delle zone critiche della terraferma, punto di ritrovo di spacciatori che dopo la maxi retata dello scorso 10 luglio ha ricominciato a respirare.

"Grazie ai cittadini"

“Ci siamo sentiti tutti coinvolti e attenti a questa situazione”, ha aggiunto Gagliardi che ha ringraziato i cittadini: “Hanno avuto la tenacia di resistere in situazioni insostenibili ma anche la pazienza e la fiducia nelle istituzioni affinchè la situazione cambiasse, ed è cambiata. Grazie anche alla magistratura che ci ha aiutati a riportare il quartiere alla normalità e al Comune per quello che sta facendo per la sua rinascita”. Alla messa, celebrata dal patriarca Francesco Moraglia, erano presenti anche la vicesindaco Luciana Colle e il prefetto Vittorio Zappalorto.

Domani gli stand in piazza Ferretto

Le iniziative, in occasione del festeggiamento del patrono, proseguiranno sabato con l’alzabandiera in piazza Ferretto, dove saranno allestiti alcuni stand per illustrare le attività della polizia che “prima di tutto è una realtà vicina ai cittadini – ha detto Moraglia durante l’omelia -. Il compito degli uomini e delle donne della polizia va al di là delle capacità tecniche e richiede grande umanità”.