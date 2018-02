Il sogno è realtà: le creazioni di Nicolò e Claudia da Chloè, nuova pasticceria a Mestre

A cimentarsi nella nuova avventura sono due giovani (28 e 22 anni) che hanno aperto l'esercizio in viale Garibaldi, al civico 134/b: una pasticceria moderna in cui, comunque, sono presenti anche gli immancabili classici. La festa di inaugurazione si è svolta martedì, ed è stato pienone. Una soddisfazione per loro e anche, si spera, per chi vi fa acquisti. Oltre che un bel segnale per Mestre, che vede nascere una nuova e "fresca" attività sull'arteria che collega il centro città a Carpenedo