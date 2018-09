Passeggiate patrimoniali, posti disponibili andati subito esauriti

Al via le passeggiate patrimoniali di Mestre, venerdì pomeriggio, nell'ambito delle "Giornate Europee del patrimonio", ideate e coordinate dal Consiglio d'Europa. Alla prima delle cinque programmate ha partecipato l''assessore al Turismo Paola Mar.

Percorso

L'inizio della camminata davanti la chiesa di San Rocco in via Manin: è da lì che lo storico Massimo Orlandini ha accompagnato i presenti sulle tracce di vecchie aziende non più attive e imprese commerciali "longeve" del centro storico mestrino, nonché di invenzioni che poi hanno fatto il giro del mondo come lo "zampirone", che deve il suo nome a Giovanni Battista Zampironi.

La scoperta delle particolarità

"Quest'anno presentiamo cinque passeggiate - commenta l'assessore Mar - due organizzate dallo storico Orlandini e tre dalla Cooperativa guide turistiche autorizzate di Venezia. Abbiamo avuto un successo immediato, tanto che i posti disponibili per gli appuntamenti sono andati subito esauriti. Questi eventi permettono di conoscere meglio i risvolti che non conosciamo della nostra Città. Penso che, in un'altra prospettiva, questo tipo di offerta possa guardare anche ai visitatori, visto che Mestre è la terza città turistica del Veneto". Si replica quindi il successo dell'analoga edizione dello scorso anno, sempre nell'ambito del palinsesto "Città in Festa". I prossimi 4 itinerari (già sold out) permetteranno di scoprire piccole e grandi particolarità di Mestre tra storia, architettura, commercio, memoria condivisa.