Altobello: «Giù le mani dagli alberi». Al parco Albanese nuovo punto di ristoro

Trova sostegno la protesta di sabato contro «l'abbattimento degli alberi» nel quartiere Altobello a Mestre, organizzata da una parte dei residenti della zona. Un tempo, ha ricordato il presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, che lì fu promotore di un ampliamento dell'area verde, in veste di assessore comunale all'Ambiente, qualche anno fa, «queste decisioni venivano dibattute, sia dalla consulta per l’Ambiente che dal Forum per il verde». Le potature o gli abbattimenti, «derivanti da necessità comprovate come la malattia degli alberi o esigenze di natura pubblica, erano sempre compensati da nuove piantumazioni e valutati in modo trasparente. L’opposto di quanto avvenuto fin qui».

Il parco pubblico

Il Pd ha depositato un'interrogazione, rivolta all'Amministrazione, ancora venerdì, con la collaborazione del Circolo Pd via Piave-Altobello. «Da quanto si apprende, l’opera di bonifica avviata sull’area avrebbe comportato il taglio di svariati alberi anche di grandi dimensioni. Vogliamo capire le ragioni degli abbattimenti e se si provvederà, e con quali tempi, alla ripiantumazione come compensazione ambientale. Vorremmo sapere se è in corso la realizzazione di un'area a parco pubblico». «Ci uniamo alla richiesta di informazioni precise su quanto avvenuto», rimarca Bettin.

L'interrogazione

«Quale progetto si intende realizzare una volta bonificato il terreno? Ci sono permessi di costruire già rilasciati?» Si legge fra le richieste contenute nell'interrogazione a firma Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Rocco Fiano e Giovanni Pelizzato. «Ci chiediamo - aggiungono i consiglieri - se non sia opportuno un incontro con la cittadinanza, anche coinvolgendo la Municipalità, per aggiornare i cittadini su quanto stia accadendo e avviare

un percorso partecipato».

Parco Albanese

Al parco Albanese, intanto, domenica è stato inaugurato il nuovo punto di ristoro dell’impianto natatorio. Il progetto condiviso tra Cooperativa S.Ar.Ha onlus e Polisportiva Terraglio in collaborazione con il Comune di Venezia e la partecipazione della Asdbn Nuotatori Veneziani è ispirato, hanno ricordato tra gli altri l'assessore Simone Venturini e il presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, al principio di alleanza tra Amministrazione cittadina e mondo associativo sul tema del recupero di aree della città che versano in condizioni di degrado o di abbandono.