Ecco i "papaveri" alla rotonda Piave - Miranese di Mestre

Alla nuova rotatoria di via Piave-via Miranese, uno dei punti nevralgici della circolazione viaria di Mestre, sono arrivati i “papaveri”, tre grandi lampade la cui forma ricorda quella del fiore. L'obiettivo, secondo l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, è di «abbinare l'estetica con l'utilità pratica». «Abbiamo scelto questa soluzione - ha detto - per dare una sorta di continuità all'arredo urbano, e nel contempo per limitare le spese di manutenzione, sicuramente più cospicue se avessimo scelto di piantare fiori o piante. Il verde ci sarà comunque, con l'erba che verrà posta alla base dei 'papaveri'». Dopo questo di via Piave-Miranese, altri interventi di abbellimento e messa in sicurezza sono previsti prossimamente anche nelle altre rotonde create di recente per snellire il traffico di Mestre, che diventano così di fatto, dopo il periodo di sperimentazione, definitive.

