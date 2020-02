Panchine a forma di cuscini colorati in centro a Mestre

Un tocco di novità e colore a Mestre. Ad anticipare la novità è stata l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto: si tratta di cuscini in cemento dipinti a mano, posizionati come nuove sedute tra via San Girolamo e via Caneve. «Da sempre sono convinta che le città hanno bisogno di cura, - ha scritto Zaccariotto in un post - di uscire da grigiore e anonimato, di arredo urbano, di diventare belle perché, come diceva Fëdor Dostoevskij, "la bellezza salverà il mondo"».

Panchine a forma di cuscino a Mestre

Le nuove sedute, che saranno posizionate in via definitiva, sono state dipinte da quattro artiste: Valentina Corradi, Beti Cotic, Gaia Lionello e Chiara Guidotto dell’Accademia di Venezia, coordinate dall'architetto Fiorindo Matteo che ha seguito il progetto.