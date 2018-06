Occupazioni abusive e microcriminalità , ora i residenti si difendono con i fischietti

Un fischietto contro le occupazioni abusive e i ladri. Come riportano i quotidiani locali, è l'ultima misura approntata dal Comitato di cittadini del rione Pertini per combattere il degrado e tutelare i residenti del quartiere da una microcriminalità purtroppo sempre più diffusa. Il presidente del quartiere ha spiegato alla commissione consiliare Sicurezza che in questi giorni se ne stanno distribuendo 300, fischietti da indossare al polso come braccialetti da utilizzare per segnalare eventuali situazioni di pericolo. Si tratta di "strumenti" che provocano un grande rumore, e quindi dovrebbero essere sufficienti per allarmare gli abusivi e metterli in fuga.

Le occupazioni abusive

Tra locali fatiscenti, microcriminalità e incuria generale, quella delle occupazioni abusive nel rione è la problematica più seria e sentita. A fine dello scorso anno erano state mappate 14 famiglie rom e sinti, di cui 3 sgomberate ad inizio giugno. In commissione, lunedì, si sono presentati anche i residenti del quartiere, per lo più anziani pensionati, per dare conto di una situazione difficile da sostenere, alla quale i cittadini stessi cercano di far fronte rimboccandosi le maniche. Ma il messaggio che è filtrato è quello della necessità di aiuti da parte del Comune. Tra le altre misure da adottare, chi abita il quartiere chiede che le case vadano assegnate a chi può pagare l'affitto, non solo sigillate come misura per evitare le occupazioni.