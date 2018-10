«Occupazione contro l'abbandono», prosegue la mobilitazione all'ex Umberto I

I ragazzi del Loco restano senza una "casa" ma non si perdono d'animo e, finché il clima lo permette, sfruttano gli spazi pubblici: in particolare il parchetto di via Antonio da Mestre, a ridosso dell'edificio nell'area dell'ex ospedale Umberto I che i ragazzi avevano occupato mercoledì (e che quasi subito era stato sgomberato dalle forze dell'ordine). Nei giorni successivi si sono incontrati e hanno dato il via a una raccolta firme per chiedere di riaprire gli spazi della ex struttura sanitaria: «Chiediamo che l'amministrazione si attivi per sbloccare l'edificio e metterlo a disposizione dei cittadini - scrivono - perché diventi un luogo dove sviluppare attività culturali, sociali e di aggregazione. Un luogo vivo, unico antidoto all'abbandono e al degrado».

Il "buco" nel centro della città

Da parte di molti residenti c'è stato apprezzamento per l'iniziativa, e la solidarietà si è vista anche nel numero di firme raccolte: circa 450, secondo i giovani. D'altra parte sulla necessità di "vivere" gli spazi della città sono tutti d'accordo. Ma mentre per gli studenti l'occupazione è una possibile ricetta urbanistica vincente (sull'esempio di quanto avvenuto in altre città d'Europa), per il sindaco Luigi Brugnaro le cose stanno in modo diverso: «Qualcuno pensa siano le occupazioni dei centri sociali la soluzione per far rinascere la zona dell’ex Umberto I - ha twittato - Io penso invece che sarebbe il colpo di grazia finale. Noi lavoriamo perché l’area sia acquistata dal fallimento da soggetti privati che la rilancino investendoci». Una nuova assemblea è in programma giovedì.