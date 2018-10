Umberto I occupato. E a qualcuno non dispiace: «Chiuso da troppo tempo»

«Avevamo avvisato con un volantinaggio i residenti della zona, la nostra non è un'irruzione, intendiamo sistemare e far rivivere l'immobile abbandonato, e a Mestre ce ne sono tanti. Vogliamo riportare all'interno tutte le nostre attività, teatrali, artistiche e sociali, che dopo la chiusura del Lo.co avevamo dovuto sospendere - spiega un attivista -. Si continuano a costruire e innalzare ostelli, alberghi, ristoranti, mentre si sottrae spazio alla collettività, magari per lasciarlo abbandonato a se stesso. Questa non è la nostra idea di città. A breve organizzeremo un pranzo a porte aperte in questo stabile, che tornerà a essere di tutti».