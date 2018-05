L'ostello Anda apre a due passi dalla stazione, spazi comuni e bar per una clientela giovane

E' arrivato un po' in sordina ma è già pienamente operativo. I lavori sono conclusi e dal 7 maggio sono aperte le prenotazioni per Anda, nuovo ostello in via Ortigara a Mestre, laterale di via Piave. Sono meno di cinque minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, punto da cui poi gli ospiti della struttura partiranno in treno alla volta di Venezia. Perché è evidente che all'Anda alloggeranno persone (soprattutto giovani) che intendono visitare il capoluogo cercando di restare in un budget più contenuto. La stessa idea dell'AO, situato a poche centinaia di metri e in cui sono in corso i lavori di espansione.

Spazi comuni e un bar

Un ostello "puro", con camerate da 6, 7, o 9 posti letto e tante zone comuni, tra cui la cucina. Il design è un misto tra industriale e vintage, uno stile che strizza l'occhio alle nuove generazioni. Ideale, insomma, per una clientela attorno ai 20 anni. Inoltre un bar aperto al pubblico che, nelle intenzioni della direzione, vuole fare incontrare la gente del posto con ospiti da tutto il mondo.

Turismo in espansione

A Mestre gli ostelli sono una presenza relativamente recente. Ad attirare l'attenzione, nei mesi scorsi, era stato in particolare il colosso eretto in via Ca' Marcello, in grado di ospitare centinaia di persone. Mentre dall'altra parte della strada procede il cantiere di Mtk, gruppo austriaco che in città sta investendo 70 milioni di euro per la costruzione di quattro alberghi e due parcheggi: totale 745 camere e 1.900 posti letto. Tutte le strutture sono già vendute a operatori stranieri. Operazioni che confermano l'interesse degli investitori per l'area, destinata a diventare nuovo punto di riferimento per i visitatori. E che rinvigoriranno le proteste da parte di chi si oppone all'economia monoturistica.