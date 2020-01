Villa Salus, Walter Artibani nuovo consulente di Urologia

Arriva a Villa Salus un luminare dell’Urologia: Walter Artibani, in veste di nuovo dirigente della specialità all’ospedale Villa Salus sul Terraglio. Il professor Artibani, che prenderà servizio a partire da dopodomani giovedì 23 gennaio, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Firenze nel 1973 e si è specializzato in Urologia all'Università di Padova nel 1976. È professore ordinario di Urologia a Modena, Verona, Padova e svolge l'incarico di segretario generale della Società Italiana di Urologia (in foto).

Studi ed esperienze

Artibani ha pubblicato più di 500 lavori su riviste internazionali ed è membro delle più importanti società scientifiche urologiche. Ha eseguito migliaia di interventi di chirurgia urologica maggiore oncologica e non oncologica. Dall'aprile 2005 ha attivato l'esperienza di chirurgia robotica urologica ed è particolarmente esperto nell’ambito delle derivazioni urinarie e trattamento dell'incontinenza. «Il suo curriculum parla – sottolinea il direttore generale vicario di Villa Salus Mario Bassano – Siamo lieti di accogliere il professor Artibani che nella nostra struttura porterà un valore aggiunto, a servizio della cittadinanza».