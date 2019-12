Nuovo direttore sanitario a Villa Salus

Nuovi dirigenti a Villa Salus: Isabella Lante nuovo direttore sanitario dell’ospedale ed Emy Brunello nuovo primario di Medicina fisica e Riabilitazione. Sono entrate in carica a inizio dicembre. «Con la loro esperienza e le loro competenze ci aiuteranno a fare un ulteriore salto di qualità», dice Mario Bassano, direttore generale vicario del nosocomio sul Terraglio, di proprietà delle Mantellate Serve di Maria.

Chi sono

Isabella Lante è nata a Belluno il 3 agosto 1970, si è laureata in Medicina e Chirurgia a Padova dove poi si è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva. È lead auditor di sistemi di gestione per la Qualità-ISO, ha acquisito l’attestato di formazione manageriale per le direzioni generali delle aziende sanitarie alla Fondazione Scuola di Sanità pubblica di Padova, è iscritta all'elenco nazionale dei medici competenti ed è autrice di pubblicazioni nazionali ed internazionali. Ha ricoperto il ruolo d direttore sanitario del polo regionale Veneto Associazione La Nostra Famiglia e di direttore sanitario di polo delle sedi di Conegliano e Pieve di Soligo dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Eugenio Medea". È stata direttore sanitario facente funzione dell'ospedale generale di zona San Camillo di Treviso e responsabile Laboratorio Analisi dello stesso. Inoltre ha ricoperto l’incarico di consulente medico presso l’ufficio programmi regionali di Sanità pubblica del dipartimento di prevenzione della Asl 7 di Pieve di Soligo (sotto la foto di Isabella Lante).

Emy Brunello è nata l’8 giugno 1972 a Castelfranco Veneto (Tv), si è laureata in Medicina col massimo dei voti all’Università di Verona e sempre col massimo dei voti si è poi specializzata in Medicina fisica e Riabilitazione. È socio membro della Società italiana terapia con onde d’urto (Sitod) e specialista fisiatra dell’associazione Uildm di Verona. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, dal 2018 è docente a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, incarico accademico che si è aggiunto alle due cattedre di cui era già titolare all'International Ostheopatic Academy con sede a Chiasso. Ha ricoperto negli ultimi 15 anni il ruolo di responsabile di Unità Operativa e anche di direttore sanitario di svariati centri riabilitativi e cliniche riabilitative private di Verona, Vicenza e Padova (sotto la foto di Emy Brunello).