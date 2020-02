Apre il nuovo supermercato Aldi di Mestre

Giovedì 20 febbraio sarà inaugurato il nuovo supermercato Aldi di via Don Perona Mestre. Un'apertura che porterà a 12 nuovi posti di lavoro, per un totale di 886 assunti dalla multinazionale in tutto il Veneto. Il negozio, che si estende su una superficie di vendita di oltre 1.000 metri quadrati, resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

Nuovo Aldi a Mestre

Un ampio spazio del negozio sarà riservato alle promozioni: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, sarà proposta una variegata offerta di articoli sempre nuovi a prezzi ribassati. In occasione dell’apertura, da giovedì 20 febbraio si potranno anche trovare offerte in sottocosto, oltre allo sconto del 30% su tutto il reparto frutta e verdura fino a domenica 1 marzo. Con l’apertura di Mestre, Aldi raggiunge quota 81 punti vendita in sei regioni del nord Italia, 21 dei quali in Veneto.