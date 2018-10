A Mestre inaugura la nuova filiale di Banca Prealpi

Banca Prealpi si rafforza in laguna e inaugura, sabato 20 ottobre, la nuova filiale di Mestre. L’istituto di credito cooperativo di Tarzo (Treviso) porta così a tre le agenzie veneziane (sono già attive da anni le due succursali di Jesolo e Cavallino Treporti). Appuntamento sabato alle 10.30 in viale Ancona 13, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Banca Prealpi, Carlo Antiga, della consigliera comunale Lorenza Lavini, del professor Ferruccio Bresolin e di don Matteo Caputo, delegato patriarcale con l’incarico regionale ai beni culturali, ecclesiastici e all’edilizia di culto.

La banca

Un anno importante per la realtà bancaria, che vanta 41 sportelli, sei province di operatività e 120 comuni di competenza e che ha chiuso il bilancio consuntivo 2017 con un utile netto di 13,3 milioni di euro (+ 54% sul 2016), indicatori della qualità del credito e di copertura delle sofferenze al di sopra della media nazionale e un patrimonio di vigilanza di 235 milioni di euro. L’apertura della nuova filiale veneziana ha l’obiettivo di rafforzare la presenza nell’entroterra del capoluogo di regione - che ha un importante trascorso cooperativo - , portando in dote le qualità di Banca Prealpi e nuove prospettive di sviluppo in sinergia con le aziende e le imprese, le famiglie e le associazioni del territorio.