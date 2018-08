Festival Show, "no" alle bottiglie di vetro in piazza Ferretto e nelle aree adiacenti

Non si potranno trasportare né tantomeno consumare bevande conservate in contenitori di vetro. Di qualsiasi genere. La misura - come previdibile - è stata predisposta per venerdì sera in piazza Ferretto, quando il Festival Show animerà il salotto buono della città. L'ordinanza è stata emessa giovedì dal Comune di Venezia.

Le aree interessate

Le bevande in vetro saranno interdette anche in tutte le zone limitrofi alla piazza e aperte al pubblico transito: piazzetta Da Re, Corte Bettini, piazzetta Matter, via Manin, piazzale Candiani, via San Rocco, via Palazzo, via san Girolamo, via della Torre, via Pescheria vecchia, Riviera Magellano, Calle del sale, via Lazzari, Galleria Giacomuzzi, via fratelli Rondina, via Ferro, Galleria Barcella, via Battisti, via Poerio, Galleria Matteotti, via Ospedale, via Allegri, via Fapanni, via Antonio da Mestre, via Einaudi.

Eccezioni

È fatta eccezione al provvedimento per l'area interna ai pubblici esercizi e locali, nonché l'area esterna regolarmente autorizzata con funzione di plateatico.