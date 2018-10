Fermato per un controllo, dà di matto e scaglia una bici contro i militari

Si aggirava all'intersezione di via Piave e via Fiume con fare sospetto, ecco perché i militari della divisione lagunari l'hanno fermato per un controllo di rito. Ma la reazione dell'uomo, un 39enne nigeriano, alla richiesta di esibire i documenti, è stata imprevista: è andato subito in escandescenza, spingendo e scagliando addosso agli operatori una bicicletta. È successo domenica sera verso le 23.30.

L'intervento delle forze dell'ordine

In supporto dei militari è poi intervenuta una volante della polizia, ma l'esagitato ha continuato ad alternare momenti di calma a momenti di forte agitazione. A quel punto i poliziotti sono riusciti a neutralizzare il 39enne con l'ausilio degli uomini dell'Arma, conducendolo poi in questura. Dopo l'identificazione di rito, è stato denunciato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.