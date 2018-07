Tra i tossici "orfani" dell'eroina: "Non troviamo più nulla a Mestre. Torneranno i magrebini"

"Io ho 30 per la bianca, mi dai una mano?". Nei momenti di difficoltà si cerca la solidarietà tra tossici, che spesso però non arriva: "Io a quelli lì gli corro in c..., non ci guadagnerei nulla con quello che pago e quello che mi danno. Loro sono in difficoltà lo vedi anche tu...". A parlare è Roberto (nome di fantasia). Non vuole farsi riprendere e chiede subito: "Sei uno in borghese vero?". Tempo pochi minuti e si avvicinano i "veri" uomini in divisa, davanti alla stazione ferroviaria: "Documenti, prego". Sono agenti della polfer e militari di Strade Sicure. Una delle tante pattuglie che controllano palmo a palmo, 24 ore su 24, la situazione tra via Piave, via Trento e via Monte San Michele a Mestre dopo la "grande retata" di martedì. "E' più dura ora - racconta Roberto, "storico" tossicodipendente mestrino - se sei del posto sai a chi appoggiarti. Se vieni da fuori, come tutti loro, allora non sai più dove sbattere la testa. A loro bastava trovare qualche nero ed era fatta".

Tossici "orfani" di via Monte San Michele

Le facce di chi percorre a passo svelto il marciapiede sono stralunate e preoccupate: "Trovato?", chiede Roberto. "No", risponde l'altro. "Lo vedi? Lui viene da Caorle, è un'ora e mezza che gira. Non c'è più nulla. Questa settimana andrà così", sottolinea il "residente". Del resto Mestre era diventato il supermarket della droga e il pericolo ora è che qualche nuova grossa organizzazione, italiana o straniera, possa concentrare l'attenzione su una piazza troppo grande per lasciare indifferenti: "Gli spacciatori magrebini se la ridevano - continua Roberto - dovevi vederli martedì. E poi ti dico, i pusher albanesi? Perché nessuno gli ha fatto nulla? Attento a quelli". Ora nessuno sa come andrà a finire: ci sono tanti pretendenti, ma sarà il mercato (si spera senza violenza) a decidere chi tornerà ad avere il monopolio dell'eroina e della cocaina in città. Perchè i ben informati sono convinti: oramai la clientela arriva qua, la domanda è qua. I tentativi di rimettere in sesto la macchina di soldi ci saranno, magari spostando le piazze di spaccio a Marghera.

Le nuove possibili piazze di spaccio

Tra chi cerca droga c'è chi ha rinverdito i numeri dei pusher in voga prima dell'eroina gialla, chi invece prevede che il gruppo dei nigeriani del parco Bissuola possa aver mantenuto i contatti con "Ken", il capo dello spaccio di via Monte San Michele, chi si muoverà verso Marghera, affidandosi ai cunicoli in zona cavalcavia. Lì già ci si buca, il mercato è fluido: "Vai a Padova in treno altrimenti, lì la trovi ed è comodo - continua Roberto - in questi giorni chi viene da fuori nemmeno sa di martedì. Si trova la polizia davanti e si allontana".

"Ci sono i magrebini che se la ridevano"

Come accade a una coppia di tossici che si ferma all'altezza del semaforo della stazione, sul versante hotel Bologna, e fa ampi cenni a Roberto: "Sono andato e ho trovato la camionetta della polizia - dichiara un giovane bianco pallido con i capelli lunghi quasi fino alle spalle - Cos'è successo?". Il suo amico gli fa capire che non è più aria. Vicino c'è un ragazzo di colore, il più preoccupato di tutti: "Andiamo, riproviamo. Non può essere", spiega. Uno arriva da Jesolo, l'altro da fuori provincia. "Mi hanno appena controllato, andate via - intima Roberto - se posso vi dò una mano dopo". Non è vero, i suoi contatti Roberto se li tiene ben stretti. La solidarietà non esiste in questo mondo, è tutto calcolato al centesimo: "Perché anche in questo, come in tutto, devi essere bravo - spiega bevendo dall'immancabile lattina di birra - te lo dico io. Qui non trovi più nulla per una settimana. Ci sono i pusher magrebini che girano e stanno cercando di capire come evolverà, ma la roba io la trovo lo stesso. Anche ora. Essere del posto servirà, no? E ora ce l'hai una moneta per me?".