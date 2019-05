Un torneo di calcetto con raccolta fondi per Nicola Zinelli, mestrino malato di Sla | VIDEO

Si è svolta domenica mattina, al Green Garden Village di Asseggiano, la seconda edizione di "The Wall", torneo di calcetto a 5 che ha l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alle cure di Nicola Zinelli, mestrino malato di Sla. All'evento era presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: «Queste sono le vere battaglie e questi i veri esempi - ha scritto -. A breve uscirà lo short film Nico63, che racconterà la sua storia. Lo sport è sinonimo di socialità e solidarietà». Gli amici di Nicola hanno organizzato l'iniziativa con buffet e pesca di beneficenza, mettendo in palio una serie di premi tra cui maglie autografate Venezia Fc. Per chi non c'è stato ma desidera comunque aiutare Nicola, l'iban dedicato è IT50Q0503402072000000040922