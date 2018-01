Conclusa la call di M9: 413 candidati, tra loro saranno selezionate le 120 "facce del '900"

M9 parte dalla comunità di Mestre e dall’area metropolitana per dare vita all’installazione iniziale del museo nella prima sezione dell’esposizione permanente, dedicata alle trasformazioni demografiche della popolazione italiana nel corso del Novecento. La sezione sarà articolata intorno a una installazione multimediale immersiva che riflette i cambiamenti demografici, antropometrici, familiari e socio-professionali alla data dei censimenti del 1901, 1961 e 2011. Le immagini partiranno da materiali fotografici storici e dai ritratti dei cittadini di Mestre e dell’area metropolitana selezionati attraverso la call “M9 sono io”, lanciata lo scorso 4 gennaio e conclusa il 22.

Dagli under 14 agli ultranovantenni

Ottima la risposta della cittadinanza con 413 candidature - 236 femminili e 177 maschili - per i 120 personaggi da rappresentare nell’ installazione multimediale iniziale dell’esposizione permanente di M9. Coinvolte tutte le fasce d’età: dai 20 ai 29 anni, dai 40 ai 49 e dai 50 ai 59 con oltre una sessantina di candidati ciascuna. Sono una cinquantina dai 30 ai 39 anni e una quarantina dai 60 ai 69 anni. Oltre una quarantina gli under 14, una trentina gli studenti dai 15 ai 19 anni e una quarantina gli universitari. Buono il riscontro anche tra i pensionati (una quarantina), gli over 70, con una ventina di candidature, e gli over 80 (una ventina di adesioni tra le quali alcuni ultranovantenni).

I mestieri: dall'operaio al croupier

Numerose sono anche le categorie professionali dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo: impiegati, operai, liberi professionisti, architetti, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, imprenditori, insegnanti e docenti, casalinghe, funzionari della pubblica amministrazione, commercianti, albergatori, artigiani, artisti, cuochi, croupier, medici, fisioterapisti, video maker, commessi, camerieri, consulenti finanziari, guide turistiche, alcuni disoccupati e inoccupati. Inoltre intere famiglie (una quindicina) o coppie (una trentina) hanno proposto la loro partecipazione. Entro il 31 gennaio M9 selezionerà i 120 candidati che potranno rappresentare il campione statistico elaborato dai curatori, a partire dall’ultimo censimento del 2011. I ritratti fotografici saranno realizzati dal 28 febbraio al 9 marzo in via Torino a Mestre.