Senza patente e assicurazione e con il kit dello scasso: maxi multa da quasi 9mila euro

Guidava senza aver mai preso la patente, la macchina non era assicurata e non era stata sottoposta a revisione. Per di più, con lui aveva degli arnesi da scasso. Le multe che dovrà pagare S.L., 22enne con precedenti fermato la scorsa notte dagli agenti della squadra volanti della questura, saranno salatissime: 8.700 euro oltre al sequestro della sua auto.

Il giovane è stato fermato a Mestre mentre guidava la sua Fiat Stilo senza aver mai conseguito la patente. Durante la perquisizione del mezzo, inoltre, gli agenti hanno trovato diversi arnesi da scasso e altro materiale, come un hard disk e alcuni documenti rubati a dicembre da un veicolo parcheggiato. In aggiunta, il 22enne aveva un coltello, una punta da trapano e forbici da elettricista. Oltre alla maxi multa, il ragazzo è stato denunciato.