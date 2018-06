La speranza si è spenta: morto il mestrino coinvolto in un incidente sul lavoro in Friuli

Non ce l’ha fatta il cinquantaquattrenne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto al mercato ittico di Marano Lagunare, in Friuli, lo scorso 15 giugno.

La dinamica

Mirco Chivilo, residente a Mestre, dipendente di un noto esercizio di ristorazione di Venezia, era rimasto schiacciato lo scorso 15 giugno tra due camion nel piazzale del mercato ittico della cittadina friulana.

Il peggioramento

Le sue condizioni non erano apparse gravi, tant’è che il malcapitato era riuscito ad allontanarsi dall’incidente in maniera autonoma, seppur lamentando diversi dolori. Poi il peggioramento e il decesso giovedì mattina all’ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Udine, dopo essere stato ricoverato in prima terapia intensiva.