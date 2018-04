Si accascia improvvisamente mentre esce di casa con l'automobile, muore un anziano

Una morte per cause naturali avvenuta nel momento in cui un anziano, 72enne, si apprestava ad andarsene via di casa a bordo dell'automobile. Secondo la ricostruzione della polizia, intervenuta più tardi sul posto, l'uomo avrebbe accusato un malore improvviso e si sarebbe accasciato, esanime. Inutili i tentativi di soccorrerlo: il poveretto non si è più ripreso e più tardi ne è stato decretato il decesso.

È successo nel pomeriggio di mercoledì in zona Gazzera, via degli Ortolani. L'allarme è stato dato intorno alle 15. Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia, è giunto il personale medico, ma purtroppo per il mestrino non c'era nulla da fare. La scena è stata osservata da alcuni vicini, che hanno assistito all'arrivo dei mezzi del 113 e alle operazioni di rimozione della salma.