È morto Adriano Moscati: storico presidente della Spes, società ginnico sportiva di Mestre

Una vita dedicata allo sport e alla società ginnico sportiva di Mestre del 1903, Spes, di cui è stato presidente onorario dal 1978 al 1982: è morto mercoledì Adriano Moscati. "Uomo onesto sensibile e generoso, un lottatore instancabile e tenace nel superare gli ostacoli della vita, tra cui la malattia", scrive Aldo Mozzato, che attualmente dirige l'associazione, in un messaggio di cordoglio su Facebook.

"Lo sport: linguaggio delle emozioni"

Veneziano di adozione, toscane le origini. Moscati è una figura molto conosciuta in città per l'impegno nel sociale. "Disponibile e coerente nei principi e nei comportamenti, sempre in prima linea alle manifestazioni e competizioni. L'ultima sua presenza condivisa era stata in occasione del risultato conseguito dalla Spes Mestre al campionato di serie A di ginnastica artistica, l'anno scorso, in cui era riconfermato parte attiva", ricorda Mozzato.

Il cordoglio dell'onorevole Michele Mognato

Addolorati hanno dato l'annuncio parenti, amici, ex soci, colleghi e conoscenti, a fianco a lui da una vita nelle molte sfide affrontate. "Uomo di grande passione, competenza e cultura, era giustamente orgoglioso del suo impegno e dei tanti atleti ed allenatori che aveva affiancato, e avevano fatto grande, negli anni, la società sportiva - racconta il parlamentare veneziano Michele Mognato (Articolo Uno) -. Ha dato un contributo fondamentale alla crescita della cultura dello sport, intrecciandola con quello della nostra città e trasmettendo a tutti un calore anche dal punto di vista umano. Lo ricordo con grande affetto, anche per le opinioni che ci si scambiava al di là dei temi sportivi. A Donatella e ai suoi cari va il mio profondo cordoglio".