Mestre, primato morti per droga: "Più agenti e meno servizi sociali, ricetta fallimentare"

Non è un primato di cui andare fieri. Mestre nel 2017 è la città italiana con il maggior numero di morti per overdose d’Italia. Più che a Roma, Milano, Napoli. Un problema che non si può fingere di non vedere. "Ovviamente non è tutta farina del sacco di Brugnaro e D’Este - fa presente la consigliera del Pd Monica Sambo, commentando il dato - Un mercato gigantesco come quello dell’eroina ha scelto di fare di Mestre una piazza importante per il Veneto e non c’è sceriffo che possa esserne responsabile". Ma la questione è ampia e non può essere ridotta al solo capitolo della sicurezza.

Consumo in aumento

"Questo tipo di approccio però sta creando un'emergenza sociale - rileva Sambo - E questa giunta non capisce dove sta sbagliando. Al massimo investimento in controllo e repressione (non si erano mai visti così tanti vigili assunti e cani antidroga) corrisponde il picco dei morti di overdose". I dati dell’osservatorio sulle tossicodipendenze dell’Ulss3 parlano di un aumento di giovani che fanno uso e che si rivolgono al SerD. Non solo (ed è proprio questo il punto): "Lo stesso osservatorio lamenta la riduzione del lavoro di strada e di prevenzione, lanciando l’allarme sui comportamenti di consumo dei ragazzi più giovani".

"Investire su progetti di strada"

Per la consigliera, insomma, è la ricetta ad essere sbagliata. "Brugnaro ha vinto le elezioni e del camper e dell’unità di strada si sono perse le tracce. È necessario con urgenza investire nuovamente sul campo dei servizi sociali. Da tempo denunciamo la diminuzione dei servizi del Comune in relazione al sociale, con particolare riferimento al prezioso lavoro degli operatori di strada, con conseguente limitazione delle uscite nelle ore serali. La giunta assume vigili, addestra cani, rinnova il parco macchine della polizia locale, ma di investimenti sui progetti di strada, di prevenzione e di riduzione del danno, nemmeno l’ombra".

"Ragazzi lasciati soli"

"L’errore - conclude - è pensare che si possa risolvere un problema così complesso con soluzioni semplici. E le conseguenze di questo errore le stanno pagando i residenti delle zone di spaccio, come quelli che si sono organizzati in comitato al parco della Bissuola perché hanno capito che solo la polizia non è la soluzione, e chi usa droghe, soprattutto i giovani e giovanissimi, sono sempre più soli".