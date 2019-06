Cade dal balcone in Riviera XX Settembre, morta una donna

Si sarebbe lanciata dall'ultimo piano di un alto condominio del centro di Mestre, in Riviera XX Settembre, perdendo la vita nell'impatto al suolo. A lanciare l'allarme, tra le 7 e le 8 di lunedì mattina, sono stati i passanti. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco, polizia locale e ambulanza. Per la donna, però, non c'era più nulla da fare. Si tratta di una signora di 75 anni, veneziana, che viveva nello stesso palazzo.

Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la vicenda nei dettagli, concludendo le operazioni verso le 11. L'ipotesi più probabile, come detto, è che si tratti di suicidio.