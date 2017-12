Mestre, infarto nello studio notarile: una 49enne muore davanti ai colleghi di lavoro

Ha perso la vita davanti ai suoi colleghi di lavoro. Si è spenta Diana Coltro, 49enne di Mazzocco di Mogliano. Lavorava come impiegata in uno studio notarile di Mestre, in corso del Popolo, e verso le 14 di venerdì scorso, subito dopo la pausa pranzo la donna ha accusato un dolore allo sterno fortissimo perdendo in pochi secondi conoscenza. Lo riporta Il Gazzettino di Treviso.

I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, capendo che la situazione era grave. Purtroppo non è bastato. A nulla è servito il massaggio cardiaco eseguito dai sanitari del Suem 118: l'attacco cardiaco aveva già preso il sopravvento. Diana Coltro, che viveva da sola a Mazzocco di Mogliano, lascia la mamma Loredana, il papà Luigino, la sorella Nicoletta, il cognato Stefano e il nipote Niccolò. I funerali sabato mattina alle 10.30 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Mogliano.